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بريطانيا تأمل باستئناف الشحن مع فرنسا اليوم

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بريطانيا تأمل باستئناف الشحن مع فرنسا اليوم
Reuters
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 قال وزير بالحكومة البريطانية إنه يأمل أن تبدأ الشاحنات في العبور إلى فرنسا اليوم الأربعاء بعدما رفعت باريس الحظر المفروض على الشحن القادم من بريطانيا بسبب سلالة جديدة من كورونا.

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وقال وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى أن نرى في هذا الصباح أشخاصا ومركبات ثقيلة عالية السرعة تعبر القناة في المضيق القصير".

وأضاف: "نحن نجهز البنية التحتية. لذلك ستقوم القوات المسلحة بإجراء اختبار COVID في المقام الأول لمساعدتنا في تجاوز بعض الأعمال المتراكمة".

ووافقت فرنسا في وقت متأخر يوم الثلاثاء على رفع الحظر، وقالت بريطانيا إنها ستبدأ في توزيع الاختبارات في عدة مواقع يوم الأربعاء لكنها حذرت من أن العملية ستستغرق وقتا.

وأعلنت وزارة النقل الفرنسية أن سائقي الشاحنات الفرنسيين والأجانب يمكنهم دخول البلاد مرة أخرى من بريطانيا شرط سلبية نتائج فحصهم لكورونا، في غضون 72 ساعة قبل الدخول.

المصدر: رويترز

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