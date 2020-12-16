لمسات كورونا الأخيرة لهذا العام.. رأس السنة في "تايمز سكوير" عن بعد

أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات رأس السنة التقليدية في ساحة تايمز سكوير بنيويورك، أن الاحتفال سيكون هذه السنة عن بعد فقط، ولن يسمح للمشاهدين بالتجمع في الساحة.

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وتفيد The Hill نقلا عن اللجنة المنظمة للاحتفالات في ساحة تايمز سكوير، بأن المراسم الاحتفالية ستكون هذه السنة من دون مشاهدين، ولكنها ستنقل مباشرة عبر القنوات التلفزيونية وشبكة الانترنت. أي أن تنظيم هذه الاحتفالات سيتم مع الأخذ بالاعتبار جميع القيود والتدابير والاجراءات الوقائية المفروضة في المدينة وبعد التشاور مع الخبراء في مجال الطب.

وإن كل من يسمح له بالتواجد في الساحة، سيكون ملزما باجتياز الاختبارات والفحوص الطبية اللازمة. وعلى كل واحد منهم ارتداء الكمامة طوال وقت تواجده في الساحة باستثناء فترة مشاركته المباشرة في برنامج الاحتفال، الذي يأخذ بالاعتبار مسافة التباعد الاجتماعي.

وسوف يطلق على الضيوف المشاركين في الاحتفال لقب "أبطال عام 2020" بمن فيهم العاملون في خدمات الطوارئ والأطباء الذين يتواصلون مباشرة مع المصابين بمرض "كوفيد-19" وعائلاتهم.

ويذكر أن منظمي الاحتفال، أعلنوا في شهر سبتمبر الماضي، أن تنظيم الاحتفال سيكون على الأرجح افتراضيا مع الأخذ بالاعتبار صعوبة مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي في ليلة رأس السنة.

وكان بيل دي بلازيو، عمدة نيويورك، قد حذر في 14 ديسمبر الجاري، من احتمال غلق المدينة، بصورة كاملة بسبب تزايد أعداد الإصابات بـ "كوفيد-19".

المصدر: انترفاكس