العثور على كنز من النقود السوفيتية في منار بالخليج الفنلندي

أعلن المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية الغربية الروسية، أن مدير منار في جزيرة تيوترس الكبيرة الواقعة في الخليج الفنلندي عثر خلال أعمال الصيانة على حوالي 10 آلاف روبل سوفيتي.

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وجاء في بيان المكتب، "عثر مدير المنار الواقع على جزيرة تيوترس الكبيرة (بولشوي تيوترس) في الخليج الفنلندي (مقاطعة لينينغراد)، خلال أعمال الصيانة على حوالي 10 آلاف روبل سوفيتي".

ووفقا لمعلومات المكتب، عثر على هذا الكنز في المبنى المساعد، حيث محطة توليد الطاقة الكهربائية، "لقد عثر مدير المنار وعامل الصيانة على حزم من النقود السوفيتية من فئة 10 و25 روبل. ويعتقد أن يكون قد مضى على الكنز أكثر من نصف قرن، لأن أحدث ورقة نقدية تعود لنهاية ستينيات القرن الماضي. وقد تقرر عرض هذه النقود في متحف المنار".

ويضيف المكتب، سكان هذه الجزيرة شخصان- المدير والحارس. ومنار جزيرة تيوتوريس هو ضمن منظومة معدات الملاحة في المنطقة الهيدروغرافية لقاعدة لينينغراد البحرية، التي تتحكم في حركة السفن الحربية والمدنية في هذا الجزء من الخليج الفنلندي، وتضمن سلامة الملاحة فيه.

المصدر: نوفوستي