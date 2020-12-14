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كنز غامض ينجرف على شاطئ فنزويلي يجلب الذهب والأمل لسكان قرية!

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كنز غامض ينجرف على شاطئ فنزويلي يجلب الذهب والأمل لسكان قرية!
Gettyimages.ru Dougal Waters
صورة تعبيرية
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كشفت تقارير أن مجوهرات ذهبية وفضية وحليا وبقايا ذهب بدأت تنجرف على شاطئ قرية صيد فنزويلية صغيرة على مدار عدة أشهر.

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وكان يولمان لاريس أول من عثر على كنز على الشاطئ في Guaca في سبتمبر، عندما وجد ميدالية ذهبية عليها صورة لمريم العذراء.

وقال لاريس، 25 سنة، لصحيفة نيويورك تايمز: "بدأت أرتجف، بكيت من الفرح. كانت المرة الأولى التي يحدث فيها شيء خاص لي."

ومنذ ذلك الحين، استعاد "عشرات القرويين" أشياء - معظمها خواتم ذهبية - من الشاطئ، بما في ذلك سيرو كويجادا، عامل مصنع أسماك محلي قال لصحيفة التايمز "إنه الله، يضع الأجندة".

وباع السكان المحليون كنوزهم مقابل ما يصل إلى 1500 دولار للقطعة - ما يعد نعمة للقرية.

ومن غير المعروف من أين جاء الكنز، لكن الصحيفة تشير إلى أن اللغز نما كمزيج من الفولكلور وأساطير قراصنة الكاريبي وعادات عيد الميلاد.

المصدر: نيويورك بوست

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