كنز غامض ينجرف على شاطئ فنزويلي يجلب الذهب والأمل لسكان قرية!

كشفت تقارير أن مجوهرات ذهبية وفضية وحليا وبقايا ذهب بدأت تنجرف على شاطئ قرية صيد فنزويلية صغيرة على مدار عدة أشهر.

Economic downturn and fuel shortages left Guaca, a fishing village that was once the center of Venezuela's fish processing industry, destitute.



Then, the ocean gave them gold. https://t.co/EmmSuZpGVE — The New York Times (@nytimes) December 13, 2020

إقرأ المزيد

وكان يولمان لاريس أول من عثر على كنز على الشاطئ في Guaca في سبتمبر، عندما وجد ميدالية ذهبية عليها صورة لمريم العذراء.

وقال لاريس، 25 سنة، لصحيفة نيويورك تايمز: "بدأت أرتجف، بكيت من الفرح. كانت المرة الأولى التي يحدث فيها شيء خاص لي."

ومنذ ذلك الحين، استعاد "عشرات القرويين" أشياء - معظمها خواتم ذهبية - من الشاطئ، بما في ذلك سيرو كويجادا، عامل مصنع أسماك محلي قال لصحيفة التايمز "إنه الله، يضع الأجندة".

وباع السكان المحليون كنوزهم مقابل ما يصل إلى 1500 دولار للقطعة - ما يعد نعمة للقرية.

ومن غير المعروف من أين جاء الكنز، لكن الصحيفة تشير إلى أن اللغز نما كمزيج من الفولكلور وأساطير قراصنة الكاريبي وعادات عيد الميلاد.

المصدر: نيويورك بوست