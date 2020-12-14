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القبض على رجل بعد تسلقه جناح طائرة بمطار لاس فيغاس (فيديو)

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القبض على رجل بعد تسلقه جناح طائرة بمطار لاس فيغاس (فيديو)
Gettyimages.ru Aaron Foster
صورة تعبيرية
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قالت السلطات إن رجلا اعتقل بعد أن صعد إلى جناح طائرة كانت جاهزة للإقلاع من مطارMcCarran  الدولي في لاس فيغاس يوم السبت الفائت.

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وكانت رحلة خطوط ألاسكا الجوية من لاس فيغاس إلى بورتلاند بولاية أوريغون تستعد لمغادرة المدرج، عندما لاحظ الطيار رجلا يقترب من طائرة بوينغ 737 ونبه برج المراقبة، حسبما قالت شركة الطيران لشبكة CNN.

وردت شرطة لاس فيغاس ومسؤولو المطار على الفور بالقبض على الرجل الذي صعد إلى الجناح الأيسر.

ويظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب رجلا يمشي على الجناح وهو يخلع حذاءه وجواربه.

وذكرت "لاس فيغاس ريفيو جورنال" أن السلطات تعتقد أن الرجل الذي لم يتم التعرف عليه، يعاني من مرض عقلي.

المصدر: نيويورك بوست

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