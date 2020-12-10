حامل تضع طفلا في مترو الأنفاق بموسكو والشرطة تساعدها

داهم المخاض امرأة روسية في إحدى محطات مترو الأنفاق بموسكو، يوم أمس، فما كان من شرطية المترو إلا أن ساعدتها في الوضع حتى وصول الإسعاف.

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وجاء على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية الروسية أن العريفة في شرطة مترو الأنفاق، أوليسيا بولياكوفا، رأت امرأة حامل تنزل من السلم الكهربائي في محطة "إلكتروزافودسكايا"، وتحاول الجلوس على أرضية بهو المترو.

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واستدعت الشرطية سيارة الإسعاف، إلا أن الولادة قد بدأت وجلست أوليسيا، أمام المرأة وطلبت من زميلاتها الشرطيات أن يجلبن لها صيدلية ميدانية، أما بائعة صحف فأعطتها كل مالديها من صحف.

وساعدت العريفة المولود في أن يرى النور، ثم لفته بالصحف، لكن الحبل السرة ظل غير مقطوع إلى أن يصل الأطباء، فالشرطية لم تتجرأ على قطعه.

ونقل المولود وأمه إلى المستشفى وهما في حالة جيدة.

المصدر: إر بي كا