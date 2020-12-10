 
مباشر

حامل تضع طفلا في مترو الأنفاق بموسكو والشرطة تساعدها

متفرقات

حامل تضع طفلا في مترو الأنفاق بموسكو والشرطة تساعدها
Ramil Sitdikov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbxe

داهم المخاض امرأة روسية في إحدى محطات مترو الأنفاق بموسكو، يوم أمس، فما كان من شرطية المترو إلا أن ساعدتها في الوضع حتى وصول الإسعاف.

حامل تضع طفلا في مترو الأنفاق بموسكو والشرطة تساعدها
VK.ru
صورة ارشيفية

 وجاء على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية الروسية أن العريفة في شرطة مترو الأنفاق، أوليسيا بولياكوفا، رأت امرأة حامل تنزل من السلم الكهربائي في محطة "إلكتروزافودسكايا"، وتحاول الجلوس على أرضية بهو المترو.

إقرأ المزيد
فيضانات تغمر مترو أنفاق مدريد
فيضانات تغمر مترو أنفاق مدريد

واستدعت الشرطية سيارة الإسعاف، إلا أن الولادة قد بدأت وجلست أوليسيا، أمام المرأة وطلبت من زميلاتها الشرطيات أن يجلبن لها صيدلية ميدانية، أما بائعة صحف فأعطتها كل مالديها من صحف.

وساعدت العريفة المولود في أن يرى النور، ثم لفته بالصحف، لكن الحبل السرة ظل غير مقطوع إلى أن يصل الأطباء، فالشرطية لم تتجرأ على قطعه.

ونقل المولود وأمه إلى المستشفى وهما في حالة جيدة.

المصدر: إر بي كا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا