جامعة تركية تعيد القدرة على المشي لثعلب مشلول (صور)

طوّر مركز حماية وتأهيل الحيوانات البرية في جامعة "يوزنوجو يل" بولاية وآن شرق تركيا كرسيا متحركا لثعلب مشلول لمساعدته على المشي.

وقال مدير المركز لقمان أصلان إن المركز يعالج كافة الحيوانات البرية المصابة بالمنطقة.

وأشار إلى أن الثعلب المصاب بالشلل في طرفيه الخلفيتين، نقل إلى المركز بعد أن صدمته سيارة في إحدى القرى التابعة لولاية وآن.

بمشّاية.. #جامعة_تركية تعيد القدرة على المشي لـ #ثعلب مشلول

مركز حماية وتأهيل الحيوانات البرية في جامعة "يوزنوجو يل" بولاية وان شرق #تركيا منح ثعلبا مشلولا مشاية بعجلات

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وأضاف أصلان أن المركز طور كرسيا للثعلب، حيث صار بمقدوره التجول بالخارج خلال ساعات معينة.

ورغم أن المركز يطلق الحيوانات إلى الغابات بعد علاجها، إلا أن هذا الثعلب سيظل يتلقى الرعاية بالمركز، نظرا لإصابته بالشلل.

وبحسب أصلان فإن المركز يركب أطرافا اصطناعية للحيوانات الأليفة في الحالات التي تشبه إصابة الثعلب، إلا أن الحيوانات البرية لا يفضل تركيب أطراف اصطناعية لها.

المصدر: "الأناضول"