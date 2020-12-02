إيلون موسك يعلن أن الفيروس التاجي قد أصابه سابقا

أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس" في مراسم منح جائزة أكسل – شيريغر" الألمانية في برلين أن فيروس كورونا كان قد أصابه في وقت سابق.

وأجرى موسك محادثات مع وزير الصحة الألماني، يانس شبان، محادثات بشأن مشاركة شركته "تسلا" في إنتاج اللقاح. وقال وزير الصحة إنه مسرور بمشاركة إيلون موسك في العملية الإنتاجية ووجه إليه سؤالا عما إذا كانت لديه رغبة في التطعيم، فأجاب موسك على ذلك قائلا إنه لا ينوي التطعيم لأن الفيروس التاجي كان قد أصابه في وقت سابق. والمقصود بالأمر هو اكتسابه أجساما مضادة لفيروس كورونا بعد تعافيه من "كوفيد - 19".

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يذكر أن إيلون موسك كان قد أعلن في وقت سابق أنه خضع لاختبارات PCR لكشف فيروس كورونا وأظهرت 4 اختبارات أجريت في يوم واحد وبطبيب واحد نتائج متباينة.

جدير بالذكر أن شركة "تسلا" التابعة لـ موسك تولت تصنيع أجهزة تنتج الحمض الريبي الذي تستخدمه شركة CureVac الألمانية المتخصصة في إنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا.

وكان موسك قد دعا أكثر من مرة الحكومة الأمريكية لرفع كل القيود المفروضة على الشركات والسكان بسبب انتشار وباء "كوفيد – 19".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا