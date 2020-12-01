ما أشبه اليوم بالبارحة.. لن تصعد إلى الحافلة من دون كمامة! (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يعود تاريخها إلى عام 1918، لمحصل يبدو وكأنه يمنع راكبين من الولوج إلى الحافلة لعدم ارتدائهما الكمامات.

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وكانت جائحة الإنفلونزا الإسبانية القاتلة قد انتشرت عام 1918، في أعقاب الحرب العالمية الأولى في أوروبا، وكان حصيلتها ملايين القتلى حول العالم، والمتسبب فيها نوع مدمر من فيروس الإنفلونزا (أ) H1N1، تميّز بسرعة العدوى، حيث تقدر الإحصائيات الحديثة أن حوالي 500 مليون أصيبوا بالعدوى آنذاك، وتوفي ما بين 50-100 مليون شخص، أي ما يعادل ضعف ضحايا الحرب العالمية الأولى.

ربما يكون ظهور عدد من اللقاحات للتطعيم ضد فيروس كورونا بمثابة بريق أمل للخروج من نفق الجائحة الحالية في أقرب فرصة.

لكنه من الضروري التأكيد دوما على كافة إجراءات السلامة من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، للحماية من الجائحة الحالية.

المصدر: فيسبوك+RT