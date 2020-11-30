أسرة عثرت على كنز في شقتها الجديدة لكنها لم تر في ذلك فألا حسنا

عثرت أسرة في مدينة سيزران، بجنوب غرب روسيا، على كنز من النقود في أرضية شقة كانت اشترتها.

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وأثناء قيام الأسرة بعملية ترميم الشقة، تفاجأت بأموال تحت بلاطها أثناء عملية استبداله.

ويقول أصحاب الشقة الجدد أن الشقة كانت أوجرت مرات في السابق قبل شرائها، ولا يعلم أحد من أخفى هذه النقود تحت البلاط.

ونُقل عن الأسرة قولها: "لكن من الواضح أن المال لم يكن كنزا ومخبأ. ما تم العثور عليه هو أكثر ما يشبه تعويذة من النقود، عملات معدنية من فئات ومواد مختلفة، حوالي خمسة آلاف من مختلف الفئات".

وكشفت الأسرة أنها متخوفة من الاحتفاظ بالكنز، مشيرة إلى أنها تعتقد أنه دفن لغرض سحري!.

وقالت في هذا الشأن: "نحن لسنا من المغرمين بالسحر، ولكن ماذا لو أجريت هنا بعض الطقوس؟ لا نريد أن نتورط في مثل هذا الأمر"، ولذلك قررت الأسرة التخلص من الكنز وإعادة دفن النقود.

المصدر: نوفوستي