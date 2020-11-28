شركة عقارية إماراتية تدخل موسوعة غينيس بعد تحطيمها رقما قياسيا لهدم أطول مبنى بالمتفجرات (فيديو)

أعلنت شركة "مدن" العقارية الإماراتية عن نجاح عملية هدم أبراج "ميناء بلازا" في منطقة ميناء زايد، مسجلة رقما قياسيا عالميا جديدا في غينيس للأرقام القياسية كأطول مبنى يهدم بالمتفجرات.

وتتألف أبراج ميناء بلازا من أربعة أبنية شاهقة ومصممة بشكل فردي، وقد تم بناؤها فوق منصة مكونة من سبعة طوابق، وخلال العملية تم هدم مجموعه 144 طابقا خلال 10 ثواني، بمتفجرات ثابتة غير أولية موضوعة في 18000 حفره داخل الهياكل.

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وقال أحمد الشيخ الزعابي، مدير إدارة التنفيذ في شركة "مُدن" العقارية: "نفخر بتحقيق رقم قياسي سجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتوثيق قدرة إمارة أبوظبي على تنفيذ المشاريع الضخمة باتباع أعلى معايير الأمن والسلامة، ويسجل كأطول مبنى يتم هدمه باستخدام المتفجرات".

وأضاف أن "هذا النجاح يمثل دافعا لبذل المزيد من الجهود نحو استكمال أعمال التطوير والتنمية، كأحد المطورين المسؤولين عن إعادة تأهيل المناطق الرئيسية في منطقة ميناء زايد".

وصرح بأن "هدم أبراج ميناء بلازا يشكل مرحلة استراتيجية هامة في تقدم العمل في المنطقة، ويؤكد عزمنا وعزم شركائنا على تجسيد رؤية القيادة لمشهد التطوير العمراني للعاصمة وجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم".

هذا وقال داني هيكسون، محكّم رسمي لدى غينيس للأرقام القياسية: "بصفتنا الهيئة العالمية المسؤولة عن توثيق الأرقام القياسية، يسعدني أن أشهد على هذا الهدم المدروس وأقر بأنه الأكبر من نوعه.. هذا الإنجاز الهائل يبشر بمرحلة جديدة لتطور واجهة أبوظبي البحرية ويفسح المجال أمام معالم وتصاميم عمرانية جديدة".

وأكد أن هدم مبنى بهذا الحجم والنطاق يتطلب عمل مختصين وأصحاب مهارات عالية لا يمتلكها الكثيرون، مشيرا إلى أن انجازهم قد بات مسجلا بشكل رسمي.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية