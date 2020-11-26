عرض دبابة بريطانية بمدفع ورشاشات للبيع في متجر "إيباي"

عرض متجر eBay الشهير على الأنترنت، إحدى مدرعات الجيش البريطاني التي استخدمت إبان الحرب العالمية الثانية للبيع.

وحسب "ذا صن" البريطانية، عرضت الدبابة التي اطلق عليها اسم "صلاح الدين" بمبلغ 71.500 جنيه إسترليني (95326.30 دولارا أمريكيا).

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وتعد الآلية سلاحا قتاليا قديما، وهي أيضا مزودة بمدفع من عيار 76 ملم ورشاشين من طراز براوننغ يعملان بكفاءة عالية.

وتعمل المدرعة بمحرك كبير من طراز رولز رويس ثماني الأسطوانات، صنع بين عامي 1958 و1972.

وجددت الآلية على مدى أربع سنوات في أمريكا من قبل أحد عشاق الأسلحة، وتعمل بالبنزين ويبلغ وزنها حوالي 11.6 طن وتصل سرعتها إلى 45 ميلا في الساعة، حسب "ذا صن".

المصدر: "ذا صن" البريطانية