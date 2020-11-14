المفوضية الأوروبية تصنف نوعي نبيذ في قائمة المنتجات المحمية

وافقت المفوضية الأوروبية على طلبات إدراج نوعي نبيذ إقليم فريولي فينيتسيا جوليا الإيطالي، وسولتفادكيرتي الهنغاري، على قائمة المنتجات المحمية المنشأ.

ويأتي النبيذ الإيطالي بأنواعه المختلفة من منطقة في شمال شرق إيطاليا تشتهر بتربتها الغنية بعناصر مغذية تعطي طابعا خاصا لطعم النبيذ، كما تلعب فيها صناعة النبيذ دورا محوريا منذ قرون عديدة.

أما النبيذ الهنغاري، فينتج في منطقة واقعة بين نهري الدانوب وتيسا، وتتميز المنطقة بتربتها الرملية وانخفاضها، ما يعطي المنتج خصائص فريدة من نوعها.

وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان يوم الجمعة، على عراقة تقاليد سكان المنطقتين الإيطالية والهنغارية وحرصهم على إنتاج نبيذ عالي الجودة.

ويضاف هذان المنتجان إلى قائمة أوروبية تضم 1147 نوعا من النبيذ المحمي المنشأ من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية