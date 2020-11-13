تمساح عملاق يقتحم ملعب غولف في فلوريدا الأمريكية

اقتحم تمساح ضخم ملعب للغولف في مدينة نيبلز بفلوريدا الأمريكية، مما أثار الرعب بين العاملين في الملعب.

ووثق مقطع فيديو صوره أحد اللاعبين، التمساح الذي يمتلك أرجلا خلفية أطول من الكلاب، وجذعا قويا وهو يتجول في المساحات الخضراء بملعب "فالنسيا" للغولف.

وقال تايلر ستولتينج، لاعب الغولف، الذي التقط مقطع الفيديو: "كنت في حالة صدمة شديدة، لقد كان التمساح ضخما جدا، أضخم من أي تمساح رأيته في حياتي".

وبالرغم من هذا الرعب إلا أن سكان الولاية اعتادوا كثيرا على وجود التماسيح، حيث يبلغ عددها مليون و300 ألف تمساح ويتراوح متوسط أعمارها ما بين 70 و100 عام.

المصدر: وكالات