ثمانيني منع من زيارة زوجته المصابة بكورونا فعزف لها تحت نافذة المستشفى

حقق مقطع فيديو لمسن إيطالي عزف على آلة الأكورديون في الشارع ألحانا موسيقية لزوجته المصابة بفيروس كورونا والراقدة في مستشفى، انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والفيديو الذي تم تداوله يسجل اللحظات المؤثرة لستيفانو بوزيني (81 عاما) وهو يعزف لزوجته كارلا ساكي، التي تزوجها قبل 47 عاما، ألحانها المفضلة، بعدما منع من زيارتها في مستشفى ببلدة كاستل سان جيوفاني بشمال إيطاليا.

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ويظهر بوزيني في الفيديو وهو يعزف مرتديا سترة حمراء وكمامة، بينما كانت زوجته ومعها اثنان آخران يشاهدونه من أعلى مرتدين كمامات، ثم يقوم بوزيني بالتلويح لزوجته في نهاية العزف.

ويسمع صوت رجل في الخلفية يقول: "رائع... وما أجمل أن يعزف رجل لزوجته الموجودة في المستشفى!".

المصدر: وكالات