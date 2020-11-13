 
مباشر
عاجل
بوتين: وقف الأعمال القتالية في قره باغ بشكل كامل

ثمانيني منع من زيارة زوجته المصابة بكورونا فعزف لها تحت نافذة المستشفى

متفرقات

ثمانيني منع من زيارة زوجته المصابة بكورونا فعزف لها تحت نافذة المستشفى
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p58z

حقق مقطع فيديو لمسن إيطالي عزف على آلة الأكورديون في الشارع ألحانا موسيقية لزوجته المصابة بفيروس كورونا والراقدة في مستشفى، انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والفيديو الذي تم تداوله يسجل اللحظات المؤثرة لستيفانو بوزيني (81 عاما) وهو يعزف لزوجته كارلا ساكي، التي تزوجها قبل 47 عاما، ألحانها المفضلة، بعدما منع من زيارتها في مستشفى ببلدة كاستل سان جيوفاني بشمال إيطاليا.

blob:https://www.facebook.com/598d6482-e258-47ae-9778-479a6020c7d0

ويظهر بوزيني في الفيديو وهو يعزف مرتديا سترة حمراء وكمامة، بينما كانت زوجته ومعها اثنان آخران يشاهدونه من أعلى مرتدين كمامات، ثم يقوم بوزيني بالتلويح لزوجته في نهاية العزف.

ويسمع صوت رجل في الخلفية يقول: "رائع... وما أجمل أن يعزف رجل لزوجته الموجودة في المستشفى!".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا