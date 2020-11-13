اختبارات كشف فيروس كورونا لدى موسك تظهر نتائج متباينة

أعلن رئيس شركة "سبيس إكس" إيلون موسك أنه قد خضع لاختبارات كشف فيروس كورونا.

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جاء ذلك على لسانه الجمعة 13 نوفمبر الجاري في صفحته على "تويتر".

ولم يدرك رجل الأعمال المشهور ما إذا كان مصابا بـ"كوفيد – 19" أم لا. وقال إنه خضع لأربعة اختبارات أظهرت نتائج متباينة تماما.

وأضاف قائلا:" فاجأتني أمور غريبة حين خضعت اليوم لأربعة اختبارات. وأظهر الاختباران نتيجة سلبية، أما الاختباران الآخران فأظهرا نتيجة إيجابية".

وأوضح، موسك أن الاختبارات كلها لكشف الأجسام المضادة أجريت باستخدام أجهزة من نوع واحد ومن قبل طبيب واحد.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا