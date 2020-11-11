السعودية.. فريق طبي يستخرج 2.5 كيلوغرام من الشعر من معدة فتاة

تمكن فريق طبي في مستشفى المدينة المنورة العام في السعودية، من استخراج كتلة من الشعر يقدر وزنها بكيلوغرامين ونصف الكيلوغرام من معدة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما.

وتجمعت كتلة الشعر في معدة الفتاة لعدة سنوات، حيث راجعت المستشفى بعد تعرضها لآلام في البطن، وأجريت لها عملية جراحية لاستخراج الكتلة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق لـ"عكاظ"، أن الفتاة راجعت المستشفى وهي تعاني من آلام في البطن وعدم احتمال الأكل والشرب، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود انسداد في تجويف المعدة، حيث تقرر إجراء عملية لاكتشاف سبب الانسداد.

وأضاف أنه أجريت لها العملية واتضح وجود كتلة من الشعر داخل المعدة.

وبين مؤيد أبو عنق أن الانسداد ممتد من فتحة الفؤاد بأعلى المعدة وحتى فتحة البواب المؤدية إلى الاثني عشر وتم استخراج الكتلة على شكل أسطواني، ويقدر قطرها بـ9 سم وطولها 48 سم.

وأشار إلى أن المريضة غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

ولفتت مصادر طبية بالمستشفى إلى أن الحالة تعد من الحالات النادرة، ويعزى السبب لحالة نفسية ترغم المريض على أكل الشعر لسنوات طويلة.

المصدر: "عكاظ"