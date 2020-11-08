مطعم قرب قاعدة عسكرية أمريكية باليابان يقدم "بايدن برغر" للزبائن

قالت قناة التلفزيون الاجتماعي الياباني، اليوم، إن أحد المطاعم، بالقرب من قاعدة يوكوسوكا البحرية الأمريكية في كاناغاوا اليابانية، أضاف وجبة "بايدن برغر"، إلى قائمة الطعام.

وأضافت القناة، أن المطعم يحمل اسم "تسونامي"، وهو يشتهر بتقديم أطباق "برغر رئاسية"، للزبائن.

في عام 2009، تمت إضافة "أوباما برغر" إلى قائمته، وفي عام 2016، تمت إضافة "ترامب برغر".

وذكرت القناة، أن البرغر الذي يحمل اسم جو بايدن، يتكون من شريحة من جبنة "فيلادلفيا" ورقائق بطاطس "بنسلفانيا" في إشارة مباشرة إلى فوز الديمقراطي في تلك الولاية، والذي أكسبه 270 صوتا من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي.

المصدر: تاس