مضيفات الطيران يربطن استخدامهن طلاء الشفاه فاقع الحمرة بسلامة الركاب

قالت مضيفة الطيران هيذر بول، في حديث لصحيفة "ديلي ستار"، إن طلاء الشفاه الأحمر الذي غالبا ما تستخدمه المضيفات، يرتبط ارتباطا مباشرا بسلامة الركاب على متن الطائرة.

وأضافت المضيفة، التي تمارس هذه المهنة على مدى 20 عاما، أن اللون الزاهي والفاقع يساعد على جذب انتباه المسافرين في حالة الطوارئ، ويجعلهم فعلا "يقرأون الشفاه". وبهذه الطريقة، يصبحون أكثر قدرة على استيعاب المعلومات التي يحاول طاقم الطائرة نقلها إليهم.

ولاحظت بول أن "عدم الالتزام بقواعد المكياج، يمكن أن يؤدي إلى عواقب جدية بالنسبة للمضيفات - على سبيل المثال، قامت إحدى زميلاتها ذات مرة باستخدام طلاء شفاء باهت، وفي اليوم التالي لم تظهر في العمل".

وقالت المضيفة: "لم تكن لدينا أية فكرة، هل استقالت أو تم طردها من العمل".

المصدر: لينتا رو