ازدياد مساحة حرائق غابات الأمازون المطيرة في البرازيل خلال أكتوبر

أفادت بيانات وكالة أبحاث الفضاء الحكومية في البرازيل يوم الأحد، بأن حرائق غابات الأمازون المطيرة زادت في أكتوبر.

وارتفع عدد الحرائق بنسبة 25 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وشهد شهر أكتوبر 17326 بؤرة حريق في أكبر غابات مطيرة في العالم أي مثلي عدد الحرائق في الشهر نفسه من العام الماضي، كما زاد تدمير الغابات منذ تولي الرئيس اليميني جايير بولسونارو السلطة في 2019.

وقال الرئيس إنه يريد تطوير المنطقة لانتشالها من الفقر، لكن المدافعين عن البيئة يقولون إن سياساته جرأت الحطابين وعمال التعدين غير الشرعيين.

وظل عدد الحرائق حتى الآن هذا العام الأعلى منذ عشر سنوات فقد تجاوز عدد الحرائق في الأشهر العشرة الأولى من العام عدد الحرائق في 2019 كاملا، عندما أثار تدمير الغابات انتقادات دولية بأن البرازيل لا تبذل جهدا كافيا لحماية الغابات.

المصدر: رويترز