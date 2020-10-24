فيديو يثير الجدل في كندا.. شاب يعتدي على امرأة ويقذفها من الحافلة

أثارت واقعة اعتداء رجل على امرأة في مدينة فانكوفر الكندية جدلا، حيث عمد أحد ركاب حافلة إلى دفع وركل امرأة وإسقاطها أرضا بسبب عدم ارتدائها لقناع واق على وجهها.

بدأت حيثيات ما حدث بنقاش حاول خلاله الشاب منع امرأة من الصعود إلى الحافلة نظرا لأنها لم تكن ترتدي قناعا ضد فيروس كورونا، لكنها رفضت وبصقت على وجهه، ما أثار غضب الشاب الذي دفعها وركلها حتى سقطت من الحافلة على الرصيف.

سقطت المرأة على وجهها في الشارع في مشهد مروع مما نتج عنه إصابتها ببعض الجروح السطحية قبل أن يتبعها أحد الركاب ليطمئن عليها ويساعدها.

المصدر: دايلي ميل