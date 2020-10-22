مصر.. إحباط محاولة لتهريب ثلاث قطع خزفية أثرية (صور)

أحبطت جمارك ميناء مدينة الإسكندرية المصرية تهريب ثلاث قطع أثرية من الخزف والزجاج إلى الخارج.

وقال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، اليوم إن الوحدة الأثرية بميناء الإسكندرية تلقت إخطارا من رجال الجمارك بوجود بعض القطع الأثرية داخل إحدى الحاويات المصدرة إلى الخارج.

وأشار همام إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة علاء الدين محمود، وكيل متحف الفن الإسلامي للشئون الأثرية لفحص القطع والتأكد من أثريتها.

RT

RT

RT

وأضاف أن أعمال الفحص أثبتت أثرية القطع، وهي عبارة عن مشكاة من الخزف عليها كتابات من القرن التاسع عشر، وإناء خزفي من القرن التاسع عشر، وإناء آخر من الزجاج المزخرف بدون فوهة ويرجع إلى أوائل العصور الإسلامية.

وصادرت اللجنة القطع لصالح وزارة السياحة والآثار طبقا لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وتم إيداعها بأحد المخازن المتحفية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT