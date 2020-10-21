فتيات يلفتن النظر لمشكلة في شوارع مدينتهن بصور طريفة!
قررت بعض الفتيات في مدينة يوجنو-ساخالينسك الروسية لفت الأنظار لمشكلة تجمع المياه في بعض شوارع المدينة بنشر صورهن على ألواح التزلج المائية في الشوارع.
وكتب حساب " Ya_luzha_u_doma" على "إنستغرام" الذي نشر إحدى الصور "نحن نعمل بنشاط على تطوير السياحة في منطقتنا واستثمار الأموال في هذا القطاع.. لكننا نحناج لشيء فريد لاجتذاب السائح.. ولدينا مثل هذا المكان في مدينتا.. كيف ستجد فرصة لركوب ألواح التزلج المائية والتقاط صور رائعة للمدينة لولا بركة الماء الموجودة بالقرب من البناء 111-B في شارع أوكراينسكايا؟".
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Всем привет! 😀 С вами снова лужа, и сегодня мой пост будет о туризме. У нас в области активно развивают туризм и вкладывают немалые деньги в эту отрасль. Строят и комплексно развивают туристско-рекреационные кластеры, выделяют субсидии, устраивают конкурсы. Но чтобы "ублажить" искушённого, можно даже сказать "более дорогого" туриста нам необходимо иметь нечто уникальное. Такой туристический аттракцион, который мало в какой стране мира можно встретить! И такое место у нас в городе есть, чтобы можно было просто отлично отдохнуть. А где ещё можно погонять на досках и наделать классных фоток с отдыха в нашем городе, как не в луже во дворе дома 111-Б по улице Украинская? 🤭 Тем более что вместо того чтобы отправить пару машин и откачать воду @yuzhnosakhalinsk_official только пишет отписки. 🤦 Предлагаю министерству туризма включить этот двор в список туристических мест и возить сюда "более дорогого" туриста, как и ставил задачу @limarenko_official 😉 В завершении хочу обратиться ко всем туристам, пока другие страдают из-за невозможности поехать на моря в тёплые страны - приезжайте в Южно-Сахалинск! 🤗 Огромное спасибо всем кто принял участие в этом проекте: красавицам Маше @marikot25 и Наташе @sereda_blog фотографине Милене @milenaisterika и отдельно магазину и прокату спортивного оборудования "Продвижение" @__prodvizhenie_ которые узнав что оборудование будет использовано для этого социального проекта предоставили его бесплатно. 👍
وتبعا لبعض وسائل الإعلام فإن البركة التي ظهرت في الصور التي انتشرت مؤخرا هي ثاني بركة ملفتة للنظر في شوارع مدينة يوجنو-ساخالينسك، وأوائل سبتمبر الفائت نشر أحد الحسابات على "إنستغرام" صورا لبركة شارع Tikhookeanskaya بالمدينة تفاعل معها نحو 14 ألف شخص.
ومن جانبها أشارت الخدمة الصحفية لمكتب رئيس بلدية المدينة إلى "أن مشكلة بركة المياه في شارع Tikhookeanskaya معروفة منذ مدة ويراقب الخبراء وضعها باستمرار لمعالجتها.. لدينا خطة لترميم الفناء المقابل للبناء الذي توجد قربه البركة، وهناك جدول زمني نلتزم به لعمليات الترميم، والبركة الموجودة في شارع أوكراينسكايا ستعالج مشكلتها أيضا وفق الجدول الزمني الرسمي، كما سيتم ترميم وتجديد 20 فناء يطل على 54 بناء في المدينة".
المصدر: نوفوستي