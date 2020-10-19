روسي يفوز بجائزة 1.7 مليون دولار في اليانصيب

أعلنت شركة اليانصيب الحكومية الروسية "غوسلوتو" أنها تبحث عن مشارك في جولة الأحد الماضي لليانصيب فاز بجائزة قدرها نحو 130 مليون روبل ( نحو 1.7 مليون دولار).

وقد أصبح أكتوبر الجاري من أكثر الأشهر حظا لسكان جمهورية بشكيريا الروسية حيث فاز 3 مواطنين بجائزة كبرى لليانصيب الحكومي.

وقال ناطق باسم "غوستلوتو" لليانصيب الحكومي أن مواطنا مجهولا من جمهورية بشكيريا فاز بجائزة 132370192 روبلا في الجولة الـ11530 لليانصيب "7 نقاط من أصل الـ49 نقطة".

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ووفقا لقواعد اليانصيب فإن الفائز بجائزته الكبرى يجب أن يخمن 7 نقاط من إجمالي الـ49 نقطة. وقد اشترى المليونير الفائز بطاقة يانصيب بـ50 روبلا حيث أشر أرقام 45، 47، 37، 22 ،،24 ،40، 3 .

يذكر أن مواطنا بشكيريا آخر كان قد فاز في 7 أكتوبر الجاري بجائزة 9.3 مليون روبل في اليانصيب "5 نقاط من الـ36 نقطة". وفاز قبل ذلك مشارك آخر في اليانصيب "رابيدو" (السريع) بجائزة 10 ملايين روبل.

المصدر: نوفوستي