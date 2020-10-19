 
مباشر
عاجل
حالات كورونا في تركيا تعود إلى مستويات أوائل مايو

روسي يفوز بجائزة 1.7 مليون دولار في اليانصيب

متفرقات

روسي يفوز بجائزة 1.7 مليون دولار في اليانصيب
Sputnik Mikhail Fomichev
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oz1m

أعلنت شركة اليانصيب الحكومية الروسية "غوسلوتو" أنها تبحث عن مشارك في جولة الأحد الماضي لليانصيب فاز بجائزة قدرها نحو 130 مليون روبل ( نحو 1.7 مليون دولار).

وقد أصبح أكتوبر الجاري من أكثر الأشهر حظا لسكان جمهورية بشكيريا الروسية حيث فاز 3 مواطنين بجائزة كبرى لليانصيب الحكومي.

وقال ناطق باسم "غوستلوتو" لليانصيب الحكومي أن مواطنا مجهولا من جمهورية بشكيريا فاز بجائزة 132370192 روبلا في الجولة الـ11530 لليانصيب "7 نقاط من أصل الـ49 نقطة".

إقرأ المزيد
القضاء في كوريا الجنوبية يحكم بسجن سارق بيض فقير لمدة عام
القضاء في كوريا الجنوبية يحكم بسجن سارق بيض فقير لمدة عام

ووفقا لقواعد اليانصيب فإن الفائز بجائزته الكبرى يجب أن يخمن 7 نقاط من إجمالي الـ49 نقطة. وقد اشترى المليونير الفائز بطاقة يانصيب بـ50 روبلا حيث أشر أرقام 45، 47، 37، 22 ،،24 ،40، 3 .

يذكر أن مواطنا بشكيريا آخر كان قد فاز في 7 أكتوبر الجاري بجائزة 9.3 مليون روبل في اليانصيب "5 نقاط من الـ36 نقطة". وفاز قبل ذلك مشارك آخر في اليانصيب "رابيدو" (السريع) بجائزة 10 ملايين روبل.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا