اكتشاف رسومات جدارية أثرية في كوريا الشمالية ذات قيمة تاريخية

أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، أن مجموعة بحثية اكتشفت مقبرة قديمة أخرى عليها رسومات جدارية، تمثل الآلهة الحارسة التي تقود الموتى إلى الحياة الآخرة.

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ويعتقد أن الجدارية ترجع إلى القرن السادس من عصر "غوغوريو" (37 قبل الميلاد - 668م)، وقد عثر عليها في مقبرة موجودة في منحدر بمنطقة "أوندوك" بمحافظة "ريونغ كانغ"، التي تضم مقابر أثرية مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي.

وتتكون المقبرة المكتشفة من حجرة وممر للدفن، وبوابة حجرية يبلغ ارتفاعها حوالي 125 سنتيمترا وعرضها 60 مترا.

لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على قبر به جداريات لآلهة ساسيندو، وهي الآلهة الحارسة الأربع، في منطقة "ريونغ كانغ"، ما يزيد من قيمتها التاريخية والأكاديمية، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

ويشير مصطلح الآلهة الحارسة الأربع إلى معبودات حيوانية يعتقد أنها تعمل كأرواح حارسة، تقود الموتى إلى الحياة الآخرة، أو تحمي حجرة الدفن من الأرواح الشريرة.

كما نقلت وكالة الأنباء المركزية عن مسؤولي البحث قولهم إن بوابتها الحجرية ذات "المقبض المعدني المحفوظ في حالته الأصلية" تزيد من أهميتها الأكاديمية.

المصدر: يونهاب