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إسبانيا..اعتقال يوتوبر بسبب بثه فيديو لقيادته سيارة بسرعة بلغت 233 كلم/س

متفرقات

إسبانيا..اعتقال يوتوبر بسبب بثه فيديو لقيادته سيارة بسرعة بلغت 233 كلم/س
Reuters
في مدريد بإسبانيا.
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اعتقلت الشرطة الإسبانية يوتوبرا متخصصا في السيارات بسبب تصوير نفسه وبث الفيديو في قناته وهو يقود سيارة بسرعة 233 كلم/ساعة، متجاوزا السرعة القصوى المسموح بها وهي 80 كلم/س.

لم تكشف الشرطة عن هوية اليوتوبر، الذي يحظى بمتابعة 2 مليون شخص على قناته في "يوتوب"، لكنها أوضحت أن قرار اعتقاله جاء بناء على تبليغ أحد المواطنين إياها بالحادثة التي وقعت في العاصمة مدريد.

وقد تابع على يوتوب فيديو سياقته للسيارة بسرعة مفرطة وغير قانونية 1 مليون و300 شخص خلال 4 أيام.

المصدر: الشرطة الإسبانية/وسائل إعلام إسبانية وفرنسية

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