إسبانيا..اعتقال يوتوبر بسبب بثه فيديو لقيادته سيارة بسرعة بلغت 233 كلم/س

اعتقلت الشرطة الإسبانية يوتوبرا متخصصا في السيارات بسبب تصوير نفسه وبث الفيديو في قناته وهو يقود سيارة بسرعة 233 كلم/ساعة، متجاوزا السرعة القصوى المسموح بها وهي 80 كلم/س.

لم تكشف الشرطة عن هوية اليوتوبر، الذي يحظى بمتابعة 2 مليون شخص على قناته في "يوتوب"، لكنها أوضحت أن قرار اعتقاله جاء بناء على تبليغ أحد المواطنين إياها بالحادثة التي وقعت في العاصمة مدريد.

وقد تابع على يوتوب فيديو سياقته للسيارة بسرعة مفرطة وغير قانونية 1 مليون و300 شخص خلال 4 أيام.

🚩DETENIDO un #YouTuber que se grabó conduciendo a 233 km/h en una vía de servicio de #Madrid limitada a 80



Cuenta con + de 2 mill. de seguidores



La investigación se inició gracias a un mensaje recibido a través del correo de atención al ciudadano ➡ redesabiertas@policia.es pic.twitter.com/UgatfoQJCd — Policía Nacional (@policia) October 17, 2020

المصدر: الشرطة الإسبانية/وسائل إعلام إسبانية وفرنسية