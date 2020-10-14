مأساة على سواحل ناميبيا.. الأمواج تلفظ ألوفا من صغار الفقمة النافقة (صورة + فيديو)
قالت إحدى منظمة حماية البيئية غير الربحية يوم الأربعاء، إن الأمواج لفظت ألوفا من صغار الفقمة النافقة إلى سواحل ناميبيا.
وتم العثور على صغار الفقمة في شبه جزيرة بيليكان بوينت، وهي مقصد سياحي يشتهر بمستعمرة للفقمة ومدرسة للدلافين.
وقالت منظمة حماية المحيطات في ناميبيا "أوشن ريزرفيشن ناميبيا" إن لقطات صورتها بطائرة مسيرة تظهر أكثر من 5000 جيفة متناثرة على الساحل.
وأضافت المنظمة في منشور على انستغرام "نحن أمام كارثة.. تولد بالفعل آلاف من صغار الفقمة قبل الأوان وتموت على الفور".
وكانت المنظمة أشارت في السابق إلى ملاحظة أن بعض إناث الفقمة تجهض حملها عندما تشعر بعدم توافر طعام يكفيها و"يحدث هذا كل عام بأعداد قليلة، لكن ليس بهذا الكم على الإطلاق.
وأفادت وزارة الثروة السمكية بأن الباحثين رصدوا وتيرة أعلى من المعتاد لإجهاض الفقمة في بيليكان بوينت، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد السبب أو إعطاء أرقام.
وقالت غراسا دالميدا مدير إدارة الموارد في الوزارة: "لا يمكننا تحديد رقم دقيق لأننا ما زلنا في مرحلة جمع البيانات"، فيما الجوع هو السبب على الأرجح لأن الأسماك الغذاء الرئيسي للفقمة، هاجرت من بيليكان بوينت.
وأوضحت أن هناك أسبابا أخرى محتملة مثل السموم أو الأمراض لكن من غير الممكن تأكيد أي شيء دون إجراء دراسة مناسبة.
ووقعت مأساة مماثلة في عام 1994 عندما قضت المجاعة على حوالي ثلث تجمعات الفقمة في شبه الجزيرة.
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This is the situation at Pelican Point. All the little red circles mark dead seal pups. A rough estimate brings the numbers to more than 5000 at our seal colony alone. This is tragic, as it makes up a large portion of the new pup arrivals expected in late November. OCN has been assisting the Officials with sample collections and surveys, and hopefully we can get some answers soon.
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{GRAPHIC CONTENT} We are sitting at the cusp of a catastrophe. There are literally thousands of seal pups being born prematurely and dying almost immediately. This is a natural phenomenon - meaning that when the pregnant female feels she does not have enough reserves, she can abort her fetus. This happens every year to a few individuals, but never on this scale! We also cannot rule out the presence of toxins or disease, so we have been working around the clock with some amazing scientists and the @namibiandolphinproject collecting samples and doing drone surveys to measure the extent. We will keep you updated on our findings😔 Note: all the small black spots on the drone photos are dead pups....
المصدر: رويترز