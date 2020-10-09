مراهق أمريكي يصمم مفاعلا نوويا منزليا (فيديو)

قام مراهق يدعى، جاكسون من أهالي مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية بتصميم مفاعل نووي نشط.

وقالت صحيفة Unilad الأمريكية إن طالب المدرسة البالغ من العمر 12 عاما دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأصغر شاب سنا أحرز نجاحا بارزا.

وأضافت أن المراهق اقتدى بمثال أمريكي آخر، بدعى تايلر ويلسون الذي صمم مفاعلا نوويا حراريا بسن 14 عاما.

وكان جاكسون يعمل على تصميم مفاعله النووي طيلة عامين ولم يستعن بدعم أي شخص آخر على الرغم من الصعوبات التي اضطر إلى حلها أثناء تجميع المفاعل.

وقال المراهق:" إن مشروعي كان معقدا، إلا أن تصميم حجرة معزولة محكمة الإغلاق كان مهمة أكثر تعقيدا استغرق تنفيذها نصف العام تقريبا".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا