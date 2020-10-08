 
مباشر
عاجل
البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

رجل يكسب 2.8 مليون دولار من تداول الأسهم الجانبية

متفرقات

رجل يكسب 2.8 مليون دولار من تداول الأسهم الجانبية
Reuters reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owcf

استخدم كايل دينيس كل ما يملك من أموال، واستثمر 15000 دولار في سوق الأسهم، وباستخدام ثلاث استراتيجيات بسيطة لتداول الأسهم، استطاع جني 2.8 مليون دولار.

وأشار الشاب الكاليفورني، إلى أنه لم يكن يعرف شيئا عن التداول، إلى أن اكتشف عبر ندوة قدمها جيسون بوند على الإنترنت، ثلاث استراتجيات كانت السبب الرئيسي بتحقيقه لهذا الربح، وهي استهداف الأسهم ذات أنماط البيع الزائد، والاستمرارية، والاختراق.

وقال كايل: "الاستراتيجيات بسيطة جدا، لا تتضمن أي رياضيات أو أي شيء... كل ما يتطلبه الأمر الوصول إلى المعلومات التي كانت مجانية على الإنترنت".

وأضاف أنه في يوم واحد، رأى حساب التداول الخاص به ينمو، ومع الوقت أصبح التداول طبيعيا أكثر بالنسبة له وزادت مهاراته، وأصبحت مكاسبه أكبر إلى أن بلغت 2.8 مليون دولار.

المصدر "راجينج بول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا