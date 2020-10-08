كلب روسي دفنته صاحبته حيا في غابة فعاد إليها

دفن كلب راع يدعى، كيريوشا، حيا في غابة بالقرب من مدينة أوختا بشمال روسيا بعد أن حقنت في جسمه جرعة مميتة من المخدرات.

لكن الكلب أفاق من النوم وخرج من حفرة غير عميقة دفن فيها ليزحف في طريق مؤد إلى منزل صاحبته.

ولاحظته سائقة سيارة تدعى ،أولغا، فأخذته لتسلمه لنشطاء حقوق الحيوان من مؤسسة "مدينة المحسنين" الذين سارعوا في علاجه ونشروا إعلانا للبحث عن صاحبه.

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وحكى النشطاء قصة الكلب المسكين للصحفيين.

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وبينما فحص النشطاء الكلب ولم يكتشفوا أية أمراض خطيرة لديه إلا مرض الأوعية الدموية المزمن وقالوا إن عمره 7 أعوام تقريبا

ثم اتصلت بهم صاحبة الكلب وقالت إن كلبها أصيب بمرض فقررت تخديره ودفنه في غابة.

وصحة كيريوشا الآن على ما يرام وبدأ نشطاء حقوق الحيوان في البحث عن صاحب جديد له كي لا يعاني من مآس جديدة

المصدر:كومسومولسكايا برافدا