حيرة وسط مراقبي الأجسام الطائرة بعد رؤية جسم غامض يندفع قرب محطة الفضاء الدولية! (فيديو)

التقط مراقب للسماء لقطات غريبة يزعم أنها تظهر جسما غامضا يحلق بالقرب من محطة الفضاء الدولية (ISS).

وحُمّل الفيديو المثير للفضول على قناة نظريات الفضاء الشهيرة على "يوتيوب" MrMBB333، يوم الثلاثاء. ويقول مستخدم "يوتيوب" المسؤول عنه، والذي يصف نفسه بأنه "مراقب الأرض"، إن اللقطات رُصدت في تشينو هيلز، كاليفورنيا، يوم الاثنين.

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ويُظهر ضوء أبيض صغير يتلألأ خلف محطة الفضاء الدولية، عندما تبدأ مركبة فضائية في الظهور.

ويعمد القائم بالتحميل إلى تكبير عرض الظاهرة الغريبة، واستنتاج أنها تبدو "متذبذبة" أو "تدور" أثناء انتقالها عبر السماء.

ويقول "مراقب الأرض": "إنه يتحرك بسرعة عالية جدا وبعيدا جدا عن محطة الفضاء الدولية. لا أعرف ما كان ذلك. هناك بعض الأشياء المدهشة التي تحدث فوق الأرض والتي ما تزال أصولها غير معروفة حتى الآن".

وشوهدت اللقطات أكثر من 23000 مرة منذ أن حُمّلت يوم الثلاثاء. وكما هو شائع في مقاطع الفيديو التي تزعم أنها تعرض الأجسام الطائرة المجهولة، فقد أثارت موجة من التفسيرات الغريبة من الصيادين الفضائيين الهواة.

وكتب أحدهم: "هناك الكثير من الكائنات الفضائية في مدار حول الأرض. كانت هناك لفترة طويلة"، مضيفا أن الأقراص البيضاء المستديرة تنتمي إلى جنس من الكائنات الفضائية التي تساعد البشرية. وقدم آخرون تفسيرات أكثر منطقية، بما في ذلك مرور الكويكبات والحطام الفضائي.

المصدر: RT