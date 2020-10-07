الفنانة السورية أصالة تحتفل بذكرى الانتصار في حرب أكتوبر بصورة ابنتها شام (صورة)
حرصت الفنانة السورية، أصالة، على الاحتفال بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك بطريقتها الخاصة، حين نشرت صورة علم مصر خلف ابنتها شام.
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صباح الخير على مصر الّتي أصبح حبّها يجري بدم أبنائي ، فيها طفولتهم وطموحهم وأهلنا هنا وبيت عماره ذكرياتنا سنين طوال ، مصر وطني محلّ سكني وبدايتي وأصدقاء ارتقوا لمستوى الأهل ، كلّ عام وأنتِ الطيّبه المُحبّه العادله ، كلّ عام ونحن معاً نحتفلّ بانتصاراتك و ندعوا الله أنّ يديم أمنك وأمانك ويحفظك منّ كلّ شرّ ... #مصر #أصالة @shamalzahabi
وعلقت على الصورة بكتابة : "صباح الخير على مصر التي أصبح حبها يجري بدم أبنائي، فيها طفولتهم وطموحهم، وأهلنا هنا وبيت عماره ذكرياتنا سنين طوال، مصر وطني محلّ سكني وبدايتي وأصدقاء ارتقوا لمستوى الأهل، كل عام وأنتِ الطيّبة المُحبّة العادلة، كلّ عام ونحن معاً نحتفلّ بانتصاراتك وندعوا الله أن يديم أمنك وأمانك ويحفظك من كل شر".
المصدر: RT