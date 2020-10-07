الفنانة السورية أصالة تحتفل بذكرى الانتصار في حرب أكتوبر بصورة ابنتها شام (صورة)

حرصت الفنانة السورية، أصالة، على الاحتفال بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك بطريقتها الخاصة، حين نشرت صورة علم مصر خلف ابنتها شام.

وعلقت على الصورة بكتابة : "صباح الخير على مصر التي أصبح حبها يجري بدم أبنائي، فيها طفولتهم وطموحهم، وأهلنا هنا وبيت عماره ذكرياتنا سنين طوال، مصر وطني محلّ سكني وبدايتي وأصدقاء ارتقوا لمستوى الأهل، كل عام وأنتِ الطيّبة المُحبّة العادلة، كلّ عام ونحن معاً نحتفلّ بانتصاراتك وندعوا الله أن يديم أمنك وأمانك ويحفظك من كل شر".

المصدر: RT