الفنانة السورية أصالة تحتفل بذكرى الانتصار في حرب أكتوبر بصورة ابنتها شام (صورة)

صباح الخير على مصر الّتي أصبح حبّها يجري بدم أبنائي ، فيها طفولتهم وطموحهم وأهلنا هنا وبيت عماره ذكرياتنا سنين طوال ، مصر وطني محلّ سكني وبدايتي وأصدقاء ارتقوا لمستوى الأهل ، كلّ عام وأنتِ الطيّبه المُحبّه العادله ، كلّ عام ونحن معاً نحتفلّ بانتصاراتك و ندعوا الله أنّ يديم أمنك وأمانك ويحفظك منّ كلّ شرّ ... #مصر #أصالة @shamalzahabi