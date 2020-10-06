مصر.. إحالة أوراق آية شحاتة إلى المفتي تمهيدا لإعدامها (صورة)

أحالت محكمة جنايات بنها في مصر أوراق آية شحاتة قاتلة زوجها بشبين القناطر، إلى فضيلة مفتي الجمهورية للتصديق على إعدامها لإدانتها بقتل زوجها.

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واتهمت آية شحاتة بقتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمعاونة ابنة خالتها القاصر، وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الثالث من دور الانعقاد لشهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمة وشريكتها.

وكانت نيابة شبين القناطر قد أحالت المتهمة وشريكتها للمحكمة لثبوت اتهامهم بقتل زوجها مع سبق الإصرار والترصد وإلقاء جثته بجوار مسكنه بمنطقة الطبالين بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وقال أحمد البرنس المحامي، إن هيئة المحكمة تيقنت من أن الواقعة قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بعد ما تجردت المتهمتان من مشاعر الإنسانية والرحمة وتخلصا من المتهم ببشاعة وحاولتا تضليل أجهزة الأمن بأنه قتل بغرض السرقة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية