شاهد.. "ألعاب جنسية" تحتوي على مخدرات بقيمة 38 مليون دولار!
Reuters
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عثرت الشرطة الأسترالية على شحنة مخدرات بقيمة 38 مليون دولار مخبأة داخل شحنة من الألعاب الجنسية كانت في طريقها من بريطانيا إلى ملبورن.
وقالت الشرطة إن قوة الحدود اكتشفت ما تضمنته الشحنة بعد فحصها بالأشعة السينية. وقد عثرت على 40 كغ من الميثامفاتمين، و 18 كغ من الكوكايين داخل 21 صندوقا تم إرسالها إلى ملبورن من بريطانيا عبر سنغافورة.
وداهمت الشرطة، منازل في بلفيلد وتوماستاون في الضواحي الشمالية لمدينة ملبورن، لكن لم يتم إلقاء القبض على أحد.
وتقدر قيمة الميثامفاتمين المضبوط بـ 30 مليون دولار، والكوكايين أكثر من 8 ملايين دولار.
المصدر: The age