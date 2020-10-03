صورة مثيرة ترصد كوكبي المشتري وزحل فوق هيكل أسطوري من العصر البرونزي

تُظهر صورة رائعة أكبر الكواكب في النظام الشمسي، كوكبي المشتري وزحل، في سماء الليل فوق الدائرة الحجرية الأسطورية المعروفة باسم Mitchell's Fold.

والدائرة الحجرية، الواقعة في جنوب غرب شروبشاير، تتكون من عدد كبير من الأحجار، الكثير منها سقط الآن أو فُقد. وبعضها صغير يصل ارتفاعها إلى 10 بوصات (25 سم)، والبعض الآخر أطول من 6 أقدام (1.8 م).

Jupiter, Saturn spotted over legendary Bronze Age structure https://t.co/MT1Kg993Jtpic.twitter.com/JFeOdgvkdm — goent (@goent1) September 30, 2020

ويُعتقد أنه ربما كان هناك ما يقرب من 30 حجرا كونت Mitchell's Fold، لكن الرقم الدقيق غير معروف.

و كما هو الحال مع معظم المواقع من هذا النوع، فإن تاريخها الحقيقي غير معروف لموقع Mitchell's Fold، إلا أنه يرجح أنه يعود إلى العصر البرونزي الذي استمر ما بين 3000 قبل الميلاد و1200 قبل الميلاد.

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ويرتبط الموقع بقصة شعبية أسطورية مفادها أن عملاقا أعطى بقرته كميات غير محدودة من الحليب حتى قامت ساحرة خبيثة بحلب البقرة باستخدام غربال بهدف أن تجف. وكعقوبة لها، تحولت الساحرة إلى حجر وأحاطت بها حجارة أخرى لمنعها من الهروب.

ويشار إلى أن عشاق الفلك تمكنوا من رصد كل من المشتري وزحل في سماء الليل، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، خلال ظاهرة تعرف باسم الاقتران، وهو مصطلح يستخدم في علم الفلك، حيت تراقب من مكان ما (عادة ما تكون الأرض) اثنين من الأجرام السماوية بالقرب من بعضها البعض في السماء، ويكونان ساطعين بشكل يساعد على رصدهما بالعين المجردة.

المصدر: فوكس نيوز