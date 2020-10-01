نجم عربي يدعم بلاده بتلحين معزوفة إسرائيلية.. ويثير غضب محبيه (فيديو)

أقدم الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، على تلحين معزوفة إسرائيلية، احتفاء باتفاق التطبيع بين بلاده وإسرائيل.

ونشرت الأوركسترا الإسرائيلية "فرقة النور" عبر يوتيوب، أغنية بعنوان "أحبك" للمخرج رونين بيليد حداد، قالت إنها "تكريم لاتفاقية السلام الملهمة للأمل، وتكريم لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وكتبت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي: "فرقة النور الإسرائيلية، تقدم معزوفة جميلة من ألحان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بمناسبة معاهدة السلام"، مضيفة بالعبرية: "سأحبك".

فرقة النور الإسرائيلية @AlnoorFirqat

تقدم معزوفة جميلة من الحان الفنان الإماراتي @7sainaljassmi بمناسبة معاهدة السلام 🇦🇪 🇮🇱



פירקת אלנור - אחיבכhttps://t.co/8wKTTryPiz — نورة بنت محمد الكعبي (@NouraAlKaabi) September 24, 2020

في غضون ذلك، عبر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من قيام الجسمي بهذه الخطوة، واعتبروا أن "المشاركة في إنتاج هذا العمل الإسرائيلي عار عليه"، مشيرين إلى أن "رسالة الفنان في زمننا هذا لم تعد تقتصر على الحب والفن، بل أصبح أداة يباع ويشترى مقابل النفوذ والشهرة والثروة".

ووقعت الإمارات اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، يوم 15 سبتمبر، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 13 أغسطس، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

المصدر: وكالات