مدريد.. غوريلا تهاجم عاملة جاءت لإطعامها

شهدت حديقة حيوانات في العاصمة الإسبانية مدريد هجوما لغوريلا على عاملة جاءت لتنظيف قفصها وإطعامها، ما أدى إلى تهشيم ذراعيها وإصابتها بجروح في رأسها حسب مسؤولي الحديقة.

وتجري مصالح الشرطة بالتعاون مع مسؤولي الحديقة تحقيقا في كيفية تمكن الغوريلا من الوصول إلى العاملة، رغم أنها كانت في بقعة مجهزة بتدابير حمائية، فضلا عن كون الحيوان "ابن الحديقة" لولادته ونشأته بها وتعوده على التعاطي مع عمالها.

بصعوبة بالغة، نجح عمال الحديقة، إثر وقوع الحادث، في إبعاد الغوريلا مالابو، البالغة من العمر 29 عاما، عن الضحية المتواجدة حاليا في المستشفى حيث تتلقى العلاج.

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وكانت مالابو في حالة هيجان مفاجئة دفعت ثمنها السيدة العاملة البالغة من العمر 46 سنة في حادث لم تنفع إزاءه خبرتها بحكم عملها في هذه الحديقة منذ 19 عاما.

وفور إنقاذ المرأة، تم حقن مالابو بمخدر لتنام وتجد نفسها في غاية الهدوء في أحد أركان قفصها بعد استيقاظها.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية/وسائل إعلام