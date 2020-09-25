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بعد انتشار الواقعة في مصر.. القبض على مدرس مسن تحرش بطفلة صغيرة

متفرقات

بعد انتشار الواقعة في مصر.. القبض على مدرس مسن تحرش بطفلة صغيرة
Reuters
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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مدرس تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له، وهو يتحرش بطفلة صغيرة.

وفي وقت سابق تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو أكدوا أنه لمدرس مسن يتحرش بطفلة أثناء درس خصوصي.

وأشار ناشر الفيديو، إلى أنه يرصد شخصا كبيرا في السن يتحرش بطفلة، وأن الأمن فحص الفيديو وألقى القبض على المتهم وبالفحص تبين أنه مدرس ارتكب جرمه أثناء درس خصوصي.

وتابع: "الفيديو دا رغم قساوته بيأكد إن لسة فيه كلاب في صورة بشر ولكن بيقولنا متخافش ونصور أي غلط ونبلغ والشرطة والجهات هتقف معانا وهتجيب حقنا".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT 

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