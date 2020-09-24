رد غريب من مصري ضبط وهو ينقب عن آثار فرعونية

قدم عامل مصري تفسيرا غريبا بعد ضبطه من قبل السلطات المختصة وهو ينقب عن الآثار في حي الزيتون، حيث قال إن جده فرعوني وكان يبحث عن كنزه.

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام الشرطة: "كنت أسمع رواية أبي رحمه الله، أنه يوجد كنز أثري أسفل المنزل، فقررت استخراجه وقمت بتجهيز المعدات، وعقب إخراجي التراب من الحفرة ألقى رجال المباحث القبض علي".

وقررت النيابة المصرية حجز المتهم على ذمة التحريات وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطته خلال تنقيبه عن الآثار في محل سكنه.

وعثر بداخل العقار على حفرة وأدوات للتنقيب، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بالحفر بقصد العثور على الآثار.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT