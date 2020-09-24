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الكشف عن حقيقة فيديو "تهريب الجثث" من مستشفى في موسكو

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الكشف عن حقيقة فيديو
Youtube screengrab
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كشفت وسائل الإعلام الروسية عن حقيقة مقاطع فيديو ظهر فيها ما يشبه الجثث مربوطة بحبل ومتدلية من سطح مبنى أحد المستشفيات.

ويظهر في الفيديو حبل متدل عبر سطح مبنى مركز "مونيكي" الطبي للأبحاث في موسكو، ومربوط به ما يبدو وأنه جثث في أكياس بلاستيكية.

واعتبر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيديو يظهر عملية "تهريب الجثث" من المستشفى، وربط الكثيرون "العملية" المفترضة بوباء فيروس كورونا، معتبرين أن الأكياس تحتوي على جثث ضحايا الفيروس.

وفي وقت لاحق أوضح المنتج الموسيقي ميخائيل ماريزوف في حديث لقناة "رين تي في" الروسية، أن ما جرى في هذا الموقع هو تصوير كليب لمغني الراب الروسي المشهور "هاسكي"، وأن الأكياس كانت فيها دمى.

وأشار إلى أن فريق التصوير حصل على كل التصاريح المطلوبة من السلطات لتصوير الكليب قرب مبنى المركز الطبي المذكور.

المصدر: وسائل إعلام روسية

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