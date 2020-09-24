الكشف عن حقيقة فيديو "تهريب الجثث" من مستشفى في موسكو

كشفت وسائل الإعلام الروسية عن حقيقة مقاطع فيديو ظهر فيها ما يشبه الجثث مربوطة بحبل ومتدلية من سطح مبنى أحد المستشفيات.

ويظهر في الفيديو حبل متدل عبر سطح مبنى مركز "مونيكي" الطبي للأبحاث في موسكو، ومربوط به ما يبدو وأنه جثث في أكياس بلاستيكية.

واعتبر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيديو يظهر عملية "تهريب الجثث" من المستشفى، وربط الكثيرون "العملية" المفترضة بوباء فيروس كورونا، معتبرين أن الأكياس تحتوي على جثث ضحايا الفيروس.

إنزال جثث الموتى بفيروس كورونا من المستشفى الروسي في روسيا وتحميلهم في سيارة نقل.. أين لقاح كورونا اللي بوتين صدع العالم باختراعه؟!!



متستهتروش بالمرض كورونا منتشر واعداد الإصابات في تزايد وكتير منها مش في حجر المستشفيات

ياريت نلتزم بالوقايه زي الاول الوضع خطير pic.twitter.com/KmEiafusnL — Aiman (@aimanadel20) September 15, 2020

وفي وقت لاحق أوضح المنتج الموسيقي ميخائيل ماريزوف في حديث لقناة "رين تي في" الروسية، أن ما جرى في هذا الموقع هو تصوير كليب لمغني الراب الروسي المشهور "هاسكي"، وأن الأكياس كانت فيها دمى.

وأشار إلى أن فريق التصوير حصل على كل التصاريح المطلوبة من السلطات لتصوير الكليب قرب مبنى المركز الطبي المذكور.

المصدر: وسائل إعلام روسية