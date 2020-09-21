رجل يزعم مشاهدة "صحن طائر" أخضر في سماء ليفربول! (صورة)

ظهرت صورة لجسم مجهول يتوهج باللون الأخضر في سماء ليفربول في Liverpool Echo هذا الأسبوع بحسب زعم شاهد عيان.

وكشف رجل، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه كان مع صديقته عند رؤية الجسم الأخضر المتوهج، في 7 أغسطس نحو الساعة 2:45 صباحا.

James was left 'puzzled' after seeing the strange object in the early hours of the morning https://t.co/FdZGjmc4bn — Liverpool Echo (@LivEchonews) September 17, 2020

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وقال الرجل لـ Echo: "كنت أنا وصديقتي في منزلها في بريسكوت، عندما سمعنا ضوضاء عالية بالخارج، مثل طائرة، لذلك نظرنا من النافذة ورأينا الكائن. وبدا كطبق طائر، مثل الحلوى، بقي هناك لبضع ثوان فقط ثم طار عبر السحب وذهب في الاتجاه الجنوبي الشرقي، نحو Huyton وHalewood".

وتابع: "ليس لدينا أي فكرة عما كان عليه، اعتقدنا أنه قد يكون انعكاسا لشيء ما في الغرفة، لكننا فحصنا كل شيء ولم تكن هناك شاشات أو أي شيء من هذا القبيل، تُركنا في حيرة فعلا. لم أر شيئا كهذا من قبل، رأيت أشياء في السماء من قبل واعتقدت أنه قد يكون جسما طائرا غامضا، لكنني أدركت بعد ذلك أنها كانت مجرد طائرة هليكوبتر أو شيء من هذا القبيل".

وأوضح الرجل: "لكن هذا كان على شكل جسم غامض، كان أخضر وصاخبا، لا أدري ماذا يمكن أن يكون أيضا".

المصدر: نيويورك بوست