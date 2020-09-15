5 عواصف استوائية تضرب المحيط الأطلسي لأول مرة منذ 50 عاما

تهب 5 عواصف استوائية في المحيط الأطلسي لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عاما، وسط الطقس العنيف، لدرجة أن علماء الأرصاد الجوية قد يلجأون إلى الأبجدية اليونانية لاختيار المزيد من الأسماء.

وهبت العاصفة الاستوائية "سالي" وانضم إليها "بوليت" و"رينيه" و"تيدي" و"فيكي"، في المحيط الأطلسي، وهي المرة الأولى منذ عام 1971 التي تهب فيها خمس ظواهر طقسية هناك في الوقت نفسه.

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وتعد "سالي" الأخطر على الولايات المتحدة في الوقت الحالي، على الرغم من أن "بوليت" يمكن أن تسبب تضخما "يهدد الحياة" لجزر الباهاما وجنوب الولايات المتحدة، كما يقول المركز الوطني للأعاصير.

ودرس علماء الأرصاد الجوية بالفعل 20 اسما من بين 21 اسما محتملا في قائمة العواصف الاستوائية - وبعد تطبيق اسم آخر، سيحين وقت الأبجدية اليونانية.

يذكر أن آخر مرة استُخدمت فيها الأبجدية اليونانية للعواصف الاستوائية، كانت في عام 2005، عندما وقعت 27 دوامة خطيرة.

المصدر: نيويورك بوست