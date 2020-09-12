العثور على حطام سفينة نازية غرقت قبل 80 عاما

عثر عدد من المهندسين على حطام سفينة "كارلزرويه" النازية التي أغرقت عام 1940 قبالة السواحل النرويجية.

واكتشف حطام السفينة مصادفة على عمق 500 متر تقريبا خلال معاينة كابل كهربائي بحري.

وقال أولي بيتر هوبرستاد المهندسة في شركة "ستاتنت" المشغّلة للكابل الكهربائي: "في بعض الأحيان نعثر على آثار تاريخية، لكننا لم نعثر يوما على حطام بهذه الأهمية".

#Wreck of the #German#cruiser KMS #KARLSRUHE sunk during WW2 has been found off Norway - discovered because it was very near a subsea power cable operating since 1977. She was sunk in April 1940 returning from the invasion of Norway https://t.co/pr7KIpS5lGpic.twitter.com/zEG6w2Ul2Y — Chris Cavas (@CavasShips) September 8, 2020

وكانت السفينة الحربية الألمانية البالغ طولها 174 مترا قد أرسلت في إطار عملية غزو النرويج خلال الحرب العالمية الثانية.

وبعد إنزال الجنود في التاسع أبريل 1940 تعرّضت لهجوم من قبل القوات النرويجية قبل أن تهاجمها غوّاصة بريطانية نسفتها بطوربيد، فقرّرت القوات الألمانية إغراقها قبالة مرفأ كريستيانساند في جنوب النرويج.

وفي 30 يونيو خلال معاينة الكابل البحري، رصد جهاز مسيّر حطاما ضخما "تعرض للنسف بواسطة طوربيد... سرعان ما تبين من مدافعه وأحد الرموز النازية عليه أنه سفينة تعود لفترة الحرب".

وأكّد المتحف البحري في النرويج أن الحطام المكتشف هو لسفينة "كارلزرويه"، التي لم يعثر عليها منذ إغراقها قبل 80 سنة.

وكانت هذه السفينة التي يقع حطامها على بعد 13 ميلا بحريا عن كريستيانساند قد بنيت في كيل في شمال ألمانيا ووضعت في الخدمة سنة 1927.

المصدر: أ ف ب