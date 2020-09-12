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دب يخترق قاعدة عسكرية في تركيا ويصعد أعلى برج المراقبة

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دب يخترق قاعدة عسكرية في تركيا ويصعد أعلى برج المراقبة
Reuters
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أظهرت مشاهد تداولتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في تركيا، دبا اخترق حظر الاقتراب من قاعدة عسكرية وصعد إلى أحد أبراجها.

ويظهر الفيديو الدب وقد علق رأسه داخل صندوق معدني، وصعد بذلك الشكل إلى أحد أبراج الاستطلاع للقاعدة العسكرية.

المصدر: ترك برس

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