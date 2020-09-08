السعودية.. القوات الأمنية تقبض على مواطن سخر من عمل النساء في القطاعات العسكرية

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة القصيم في السعودية، القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يسيء إلى الفتيات اللواتي يعملن في المجال العسكري.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" قال المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم رصده في أحد حسابات التواصل الاجتماعي، حول إساءة شخص للعاملات في أحد القطاعات العسكرية، فقد أسفرت إجراءات البحث عن تحديد هوية صاحب الحساب، والقبض عليه، وهو مواطن (في العقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لهذا الشاب يسخر فيه من النساء العاملات في هذا الحقل.

🚨سناب #الداخلية يعلن القبض على

المسيء للموظفات في احد القطاعات العسكرية. pic.twitter.com/Lo8L0LVPKx — عبدالله البرقاوي (@albargawy) September 7, 2020

المصدر: واس، مواقع التواصل الاجتماعي