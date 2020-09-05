نمساوي يدخل موسوعة غينيس بفترة الوقوف في صندوق مملوء بالثلج (فيديو)

حطم الرياضي النمساوي، جوزيف كوبيرل، رقما قياسيا عالميا، ودخل موسوعة غينيس بعد قضائه أكثر من ساعتين في صندوق مملوء بالثلج، في حدث رياضي أقيم في فيينا.

وخلع كوبيرل ملابسه، ثم دخل صندوقا زجاجيا، قبل أن يبدأ المساعدون في وضع الثلج عليه.

وتحمل جوزيف البرد القارس لمدة ساعتين و8 دقائق و47 ثانية، وهو مغمور بالثلج حتى كتفيه، ليدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، محطما رقم الصيني جين سونغهاو، الذي حققه في العام 2014، وهو ساعة و53 دقيقة و10 ثوان.

وتمت مراقبة درجة حرارة جسم جوزيف وفحصه من قبل فريق طبي بعد خروجه من الجليد، للتأكد من أن صحته لم تتأثر سلبا.

وقال جوزيف إن مصدر إلهامه لتحقيق الرقم القياسي أتى من قضائه ساعة في صندوق ثلجي كجزء من تحد في برنامج "باربرا كارليش" التليفزيوني النمساوي.

وأضاف، أنه كان يعتقد أنه بإمكانه قضاء المزيد من الوقت تحت الثلج أثناء تحقيقه الرقم القياسي، لكنه قرر الخروج بعد التأكد من نجاحه في تحطيم الرقم القياسي.

المصدر: وكالات