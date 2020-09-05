الأمن المصري ينقذ طفلا بفضل "الفيسبوك" قيده والده بالحديد

تمكنت الأجهزة الأمنية من التحقق من صحة مقطع فيديو متداول على موقع "فيسبوك" يتضمن ظهور أحد الأطفال من شرفة إحدى الشقق بمنطقة الشروق بالقاهرة، مستغيثا لإنقاذه.

ونجحت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الطفل المشار إليه، وبالانتقال إلى هناك تبين أن الطفل يبلغ من "العمر 10 سنوات، وقيام والده بتقييده بسلسلة حديدية وقفل مغلق بقدمه اليمني.

ولدى توقيف والد الطفل والتحقيق معه، علل قيامه بذلك بقيام نجله بإشعال النيران بملابسه، وخشية إفتعاله أفعال مماثلة، قام بهذا التصرف لحين عودته من عمله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الأهرام