فيديو مثير للجدل لجنود أمريكيين يسألون سوريين عن "ميا خليفة"

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للجدل، يُظهر مجموعة من الجنود الأمريكيين في سوريا وهم يسألون رجالا عن النجمة الإباحية السابقة، ميا خليفة.

وقال ناشطون إن الفيديو قام بنشره جندي أمريكي في سوريا عبر منصة "تيك توك" الصينية، يسأل فيه مع عدد من رفاقه مواطنين سوريين عن ممثلة الأفلام الإباحية اللبنانية- الأمريكية ميا خليفة.

ونشر موقع "taskandpurpose.com" أن جنديا أمريكيا في سوريا قام ببث الفيديو وعنونه بـ"شؤون الحاجز"، عبر حسابه في "تيك توك" قبل أن يقوم بحذفه، يسأل فيه مع عدد من رفاقه مواطنين سوريين عن ممثلة الأفلام الإباحية ميا خليفة.

ويقول تعليق يصاحب الفيديو: "سألناهم عما إذا كانوا يشاهدون ميا خليفة".

ويضيف التعليق: "لم يفهموا… كان يجب أن يتعلموا اللغة العربية بكفاءة أكبر".

لكن الفيديو أثار الجدل على الإنترنت، حيث وصف الكثيرون تعليقات الجندي بأنها غير لائقة.

They’re meant to be there busy ‘protecting Syrians’ yet wait for it...some are too busy asking Syrians about porn and Mia Khalifa 😒



US soldiers are using TikTok in Syria https://t.co/tIR6abmA3l — Sajda Mughal (@SajdaMughal) September 3, 2020

mia khalifa is lebanese-am and even if she was syrian i fail to find this amusing in the slightest considering the past/current long history of sexual violence committed by us military against women in the countries they’re stationed in that there is rarely if any recourse for. https://t.co/GlbtU0kAMU — dj franzia (@hawillisdc) September 3, 2020

1) MK is lebanese not Syrian

2) Just because you jack off to it doesn’t make it cool to ask something so inappropriate to strangers and post it

3) @miakhalifa still hasn’t received proper payment or ownership to her own image for the THREE (yes 3) months she worked in porn https://t.co/9Lv5I9fFuv — Angelica from that vagisil tweet (@Angelica4Equity) September 3, 2020

I blogged it https://t.co/IOTDA5s0Xz — Jared Keller (@jaredbkeller) September 3, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي