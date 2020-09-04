حذار من النظر إلى شاشة الهاتف أثناء سيرك في الشارع

بات الإدمان على استخدام الهواتف الذكية و تصفح الإنترنت عن طريقها من أبرز المشاكل التي يعاني منها البعض اليوم، وهذا النوع من الاستخدام الخاطئ للهواتف قد يعرض أصحابها لعواقب وخيمة.

وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني ومدير معهد المعلومات التقنية في جامعة Synergy الروسية، ستاسيلاف كوساريوف: "الخطر الأكبر في استعمال الهاتف أو النظر إلى شاشته أثناء السير في الشارع هو زيادة التعرض للحوادث.. السيناريو الأسوأ قد يحدث عندما ينغمس الشخص في استعمال هاتفه وتصدمه سيارة، وفي بعض الأحيان قد يرتطم الإنسان بعمود أو جسم ما أثناء سيره على الرصيف في حال كان غير منتبه لما يدو حوله بسبب الهاتف".

وأضاف "الإحصائيات تبين أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و20 سنة هم الأكثر عرضة لهذا النوع من الحوادث، فهم الأكثر استعمالا للهواتف الذكية، الأشخاص الأكبر سنا غالبا ما يستخدمون الهاتف عند الضرورة".

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وأشار كوساريوف إلى أن استعمال الهاتف أثناء السير يؤثر بصورة سلبية على الرؤية ، بسبب الحركة غير الطبيعية للصور على شاشة الهاتف، ما يتسبب بمشكلات في الإدراك أيضا.

ونوه الخبير بضرورة إيقاف ميزة "تدوير الصورة في الشاشة" والتي تغير من وضعية الصورة أثناء تحريك الهاتف بشكل عمودي أو أفقي، فإلغاؤها يخفف الحمل على العين أثناء استعمال هذه الأجهزة.

المصدر: prime