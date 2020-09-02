قمر صناعي يلتقط صورة نادرة لإيسلندا الخالية من السحب

استطاع القمر الصناعي التابع لبعثة Copernicus Sentinel-3 التقاط صورة فوتوغرافية فضائية نادرة أظهرت لحظة خلت فيها سماء إيسلندا من السحب تماما.

وتبدو إيسلندا الخالية من السحب والغيوم من الفضاء بلدا ساطعا أخضر وأبيض مليئا بالبراكين والجبال الجليدية .

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فيما يتعلق بالمنطقة البيضاء الواسعة الظاهرة على الصورة الفوتوغرافية فهي أكبر جبل جليدي في أوروبا يسمى "واتناي يكودل".

أما البقعة البيضاء الدائرية فهي ثالث جبل جليدي حجما في إيسلندا يسمى بـ"هوفسيكودل" بصفته أكثر البراكين نشاطا في البلاد. والمنطقة البيضاء الممتدة نحو الغرب منه هي ثاني جبل جليدي في إيسلندا.

وفي الركن العلوي الأيسر يمكن رؤية بضعة أعاصير جليدية محدودة الحجم بالقرب من شاطئ إيسلندا.

المصدر: مايل.رو